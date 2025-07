Formazione e reinserimento lavorativo dei detenuti sull'Alta Velocità Al via il progetto a Benevento

Webuild e Ministero della Giustizia, al via il progetto per la formazione e reinserimento lavorativo dei detenuti sull'alta velocità Napoli-Bari. Ad annunciarlo il direttore della Casa circondariale di Benevento, Gianfranco Marcello.

Legalità e inclusione sociale attraverso il lavoro specializzato e la formazione: sono i pilastri del progetto sviluppato da Webuild con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) – si legge in una nota - per la formazione e il reinserimento lavorativo di detenuti, che vede la sua prima applicazione concreta su uno dei cantieri dell’alta velocità ferroviaria tra Napoli e Bari, dove sono stati impiegati detenuti di questo Istituto.

La prima fase operativa del progetto – viene precisato dalla struttura di Capodimonte - che prevede complessivamente l’assunzione di circa dieci persone, è partita dalla Casa Circondariale di Benevento. Dopo una selezione condotta con l’area pedagogica della Casa circondariale e l’agenzia per il lavoro Randstad, sono stati individuati i primi candidati che nell’ambito del programma 'Cantiere Lavoro Italia', percorso di formazione e lavoro offerto gratuitamente da Webuild, hanno l’opportunità di riqualificarsi a livello professionale per poter lavorare in sicurezza nei grandi cantieri del Gruppo.

I partecipanti, dopo aver completato la “Scuola del Territorio”, corso di formazione pre-assunzione erogato direttamente nell’Istituto penitenziario, hanno preso parte al Bootcamp “Scuola dei Mestieri”, un programma di formazione intensivo tenutosi presso la sede del Formedil Avellino, Atripalda.

I partecipanti hanno dunque iniziato a lavorare presso il lotto Apice-Hirpinia dell’alta velocità/alta capacità in costruzione tra Napoli e Bari commissionata da RFI (Gruppo FS Italiane), un’infrastruttura di mobilità strategica per l’intero Sud Italia.

“Nel ringraziare per il risultato raggiunto sia i Funzioni Giuridico pedagogici di questo Istituto che il personale della Webuild – viene evidenziato dalla Casa circondariale di Capodimonte - l’opportunità lavorativa offerta è altamente professionalizzante e non gode si sovvenzione e/o fondi pubblici (salvo la generale decontribuzione della legge Smuraglia) e rappresenta, pertanto, una costruttiva eccezione nel panorama del lavoro penitenziario nella regione Campania”.

