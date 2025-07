Il prossimo 10 agosto la prima edizione del Molinara Music Festival Duo dei Caboose (alle 21:30) e del trio RoughMax and the Steamrollers (concerto alle 22.30)

La prima edizione del Molinara Music Festival si terrà a Molinara, nello splendido scenario del borgo antico, il prossimo 10 agosto.

Il MMF (in sigla) è un festival di popular music nato per diffondere sul territorio ogni genere musicale legato a essa. Inoltre, la popular music e la musica in genere, in quanto beni umani, hanno sempre identificato storicamente e culturalmente Molinara che grazie ai suoi musicisti, ai suoi gruppi bandistici e ai molti appassionati hanno fatto sì che diventasse "il paese della musica".

Quest'anno, la prima edizione è dedicata a uno dei generi più conosciuti della popular music: il blues. Infatti, ci saranno le esibizioni del duo dei Caboose (concerto alle ore 21:30) e del trio RoughMax and the Steamrollers (concerto alle ore 22:30). Entrambi i progetti musicali hanno alle spalle centinaia di concerti sia in Italia sia all'estero e i membri delle due band hanno calcato i palchi di festival e rassegne importanti legati al blues. La manifestazione è un evento gratuito organizzato da Agorà APS di Molinara e con la direzione artistica di Antonello Belmonte.