Concerto Tozzi. Sosta obbligatoria ciclomotori e motocicli nel parcheggio Gaveli Le disposizioni ulteriori della Polizia Municipale di Benevento e il dispositivo traffico

La Polizia Municipale di Benevento informa che per il concerto di Umberto Tozzi, in programma stasera, giovedì 31 luglio, all’Arena Musa nell’ambito del BCT Music Festival, dove vigerà dispositivo del traffico partire dalle 18, che per motivi di ordine pubblico l’accesso di CICLOMOTORI e MOTOCICLI avverrà esclusivamente dalla SS7 con collocazione su Parcheggio Gaveli. Non sarà consentito l’accesso dal varco di Cretarossa.



In occasione del concerto di Umberto Tozzi che si terrà stasera all'Arena Musa nell'ambito del Bct Music Festival vigerà, dalle 18,00 fino a fine evento, il seguente dispositivo traffico: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade: in contrada San Cumana nel tratto dall’incrocio con la Statale 7 Appia fino all’incrocio con la viabilità Cretarossa-Coluonni (compreso l’incrocio con contrada delle Monache), in via Patrizia Mascellaro limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via dell’Esperanto e l’incrocio con contrada Santa Cumana – traversa di accesso all’Arena Musa e in via Spinanginosa (ex contrada delle Monache) nel tratto compreso tra l’incrocio con Ponte delle Tavole e l’incrocio con via Piano Cappelle (altezza azienda Caporaso & partners), compreso l’incrocio con contrada San Cumana.

Restano esclusi dal provvedimento i veicoli dei residenti in zona, i veicoli su due ruote e i mezzi autorizzati, di soccorso e d’emergenza.E’ inoltre, disposto che i taxi, gli autoveicoli al servizio di portatori di handicap diretti al concerto e gli aventi diritto alla sosta nell’apposita area sita in prossimità dell’Arena Musa, gli autoveicoli dei giornalisti e tecnici accreditati sono vincolati al percorso obbligatorio con accesso all’Arena Musa attraverso via Mascellaro-contrada Cretarossa con svolta a sinistra su contrada Santa Cumana attraverso la viabilità di collegamento all’Arena Musa.