Una scuola medica beneventana per le aree interne, appello alla politica Il rettore Canfora commenta il via alle lezioni di Medicina e annuncia altre novità per l'Unisannio

Un punto di partenza per un percorso di sviluppo delle aree interne. L'ok dell'Anvur sancisce l'avvio delle lezioni per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico, replica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso l’Università del Sannio.

“Ci siamo riusciti con le nostre energie, con le nostre forze, con la collaborazione strategica, ma contiamo di andare avanti e contiamo che sia il trampolino di lancio per la creazione di una vera e propria scuola medica beneventana, a servizio di tutte le aree interne”.

Servono azioni concrete nel più breve tempo possibile

Così il rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora che fa appello a istituzioni e politica “Perché questo succeda agli sforzi che le due università hanno fatto c'è bisogno che si affianchi un'azione concreta da parte delle istituzioni e della politica, che mi voglio augurare siano messe in campo nel più breve tempo possibile”. E Canfora dettaglia le novità per l'imminente avvio del percorso di studi “Sono 174 gli studenti che dal primo settembre frequenteranno il semestre filtro, nel complesso via De Mulini e via delle Puglie. Stiamo lavorando in queste ore agli ultimi accordi con la Federico II per l'individuazione esatta sia dei docenti sia dei tutor che seguiranno questi giovani. Tre i primi corsi: Biologia, Fisica e Chimica. I risultati di questi tre esami definiranno una graduatoria nazionale che deciderà chi potrà proseguire negli studi di medicina”.

E ancora “Siamo convinti che l'offerta formativa che abbiamo messo in piedi è un'offerta di qualità che si poggia su un'esperienza di lungo corso come quella della Federico II e sono sicuro che insieme daremo a questi giovani una ottima opportunità di crescita”.

Cresce l'offerta formativa: giurisprudenza guarda all'intelligenza artificiale

Le novità per l'Università del Sannio però non si fermano solamente a medicina “Va avanti l'esperienza di scienze motorie - continua Canfora - che ha raccolto ottimi numeri lo scorso anno. Prosegue l'esperienza del corso di laurea in scienze dell'amministrazione digitale. Una delle novità di quest'anno è l'aver riprogettato il nostro corso di giurisprudenza con una apertura alle nuove tecnologie. Ci sarà un nuovo indirizzo tutto dedicato all'intelligenza artificiale e più in generale alle nuove tecnologie. Sono sfide importanti su cui il giurista non può non interrogarsi e i nostri giuristi sono stati pronti ad accettare la sfida e a mettere in piedi un percorso che riteniamo possa veramente dare tanto ai nostri studenti.