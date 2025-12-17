Basile eletto vicepresidente ANCE Campania. Delega alle relazioni industriali Il presidente dei costruttori sanniti si occuperà anche di internazionalizzazione delle imprese

Il presidente ANCE Benevento Flavian Basile è stato eletto vicepresidente Ance Campania con delega alle Relazioni industriali e all'Internalizzazione delle imprese.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo riconoscimento e delle deleghe all’internazionalizzazione e alle relazioni industriali che rappresentano due argomenti di primario rilievo. Ha spiegato Flavian Basile Presidente di Ance Benevento.

Questa elezione è uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione il lavoro avviato per valorizzare il ruolo delle imprese ed accrescerne la competitività.”

Nell'ultima assemblea di ANCE Campania, che ha visto l'avvicendamento alla carica di Presidenza tra il Presidente uscente, Luigi Della Gatta, e il nuovo Presidente Angelo Lancellotti, sono state affidate due importanti deleghe al Presidente di ANCE Benevento Flavian Basile, anche grazie al lavoro avviato con la territoriale di Benevento su progetti strategici come "Work4Italy", per la ricerca, selezione e formazione di manodopera in India e la rete di rapporti istituzionali creata.

Alla nuova squadra di presidenza gli auguri per un proficuo lavoro per la crescita del sistema delle imprese edili della Campania.