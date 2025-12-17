Benevento. Trasporto pubblico e parcheggi a pagamento, l'ira dei sindacati VIDEO - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Af: servono certezze per il passaggio all'Air

"Le Segreterie Provinciali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Af apprendono dalla stampa la notizia secondo la quale la società Trotta, attuale gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale e dei parcheggi nella città di Benevento, non sarebbe intenzionata ad accettare la proroga proposta dal Comune di Benevento".

Così in una nota i sindacati dei Trasporti che intervengono sulle incertezze che si paventano in vista del trasferimento del servizio di trasporto pubblico locale dalla Trotta all'Air che si è aggiudicata la gara regionale.

"Come organizzazioni sindacali del settore trasporti, esprimiamo forte preoccupazione per le ricadute che tale decisione potrebbe avere sulla continuità del servizio e sulla tutela occupazionale dei lavoratori. In vista dell’incontro previsto per oggi tra Comune e Società, riteniamo indispensabile avere chiarezza su: chi sarà il soggetto affidatario del servizio di TPL a partire dal 1° gennaio; le modalità di transizione del servizio di sosta e parcheggio, che – secondo quanto riportato dalla stampa – verrebbe affidato all’azienda TMP.

Ribadiamo - Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Af - che la priorità assoluta deve essere la salvaguardia dei posti di lavoro e la garanzia di un servizio pubblico efficiente e continuativo per la cittadinanza.

Infine, ricordiamo che entro il 20 dicembre devono essere corrisposte ai dipendenti le spettanze del mese di novembre e la tredicesima mensilità. Come parti sociali siamo stati fin troppo responsabili: ora è necessario che anche l’Amministrazione Comunale e l’Azienda si assumano le proprie responsabilità e facciano la loro parte. Invitiamo pertanto l’Amministrazione Comunale e la Società a fornire risposte chiare e tempestive, evitando incertezze che rischiano di compromettere sia la qualità del servizio che la serenità dei lavoratori".