"Sfiducia costruttiva Comunità montana del Taburno, Diglio verso presidenza" L'annuncio di Noi di Centro. Forgione: attendiamo entro 10 giorni il cambio di timone

Il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, il vicesindaco di Frasso Telesino Clemente Massaro e il vicesindaco di Arpaia Stefano Diglio hanno consegnato stamane la mozione di sfiducia costruttiva alla segreteria della Comunità Montana del Taburno.

"Entro dieci giorni - spiegano da Noi di Centro - il Consiglio dell'Ente dovrà votare la mozione che indica già la nuova giunta che sarà - in caso di approvazione - così composta: Stefano Diglio delegato di Arpaia (Presidente), Anna Buzzo delegata di Sant'Agata dei Goti (vicepresidente-assessore) e il delegato e sindaco di Forchia Gerardo Perna Petrona (assessore). I firmatari della mozione sono Giacomo Buonanno (Moiano), Pompilio Forgione )Solopaca), Gerardo Perna Petrone (Forchia), Carlo Coppola (delegato di Cautano), Stefano Diglio (delegato di Arpaia), Anna Buzzo (delegata di Sant'Agata dei Goti) e Raffaele Scarinzi (sindaco di Vitulano).

"Abbiamo atteso fino alle ore 12 odierne - spiega a nome dei firmatari Pompilio Forgione, sindaco di Solopaca e dirigente di NdC, partito che assumerà la presidenza - perché il presidente uscente ci aveva garantito che si sarebbe dimesso, per evitare di essere sfiduciato. Non è accaduto. Attendiamo ora che entro dieci giorni sia ratificato un cambio di timone che garantirà un rilancio della Comunità montana e una maggiore inclusività".

