Chiesa Santa Sofia: due fasi per il restauro. Si parte entro marzo Prima l'intervento esterno, poi dall'autunno i lavori all'interno e la chiusura al pubblico

Prenderanno il via entro fine marzo i lavori di restauro della Chiesa di Santa Sofia. E' quanto emerge dal vertice che si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi al Palazzo del Governo, promosso dal prefetto Raffaela Moscarella.

Alla riunione presenti il Soprintendente ai Beni culturali per le province di Caserta e Benevento Mariano Nuzzo e il responsabile del settore tecnico-architettonico della Soprintendenza Angela D’Anna. Per il Comune di Benevento con il vicesindaco Francesco De Pierro, il dirigente del settore Lavori pubblici Antonio Iadicicco, il responsabile del procedimento Marco Mella e l'architetto consulente per il Comune Renè Bozzella, e per la Diocesi, il parroco dell’Unità pastorale San Filippo Neri don Marco Capaldo.



Il primo intervento da fine marzo a luglio

Il restauro prevede due distinti interventi. Il primo (con un finanziamento di oltre 300mila euro del Fondo edifici di culto in assegnazione alla Soprintendenza) partirà a fine marzo e dovrebbe concludersi entro il prossimo luglio.

Lavori esterni, interventi che riguardano la copertura e dovranno eliminare le pericolose infiltrazioni che minacciano il gioiello longobardo. In questo periodo la chiesa rimarrà fruibile.

Poi interventi all'interno e la chiesa rimarrà chiusa

Dopo il rendiconto del primo intervento, la seconda fase. Tra ottobre e dicembre dovrebbe essere infatti erogato il secondo finanziamento: 500 mila euro assegnati dal Ministero dell'Interno al Comune come soggetto attuatore. In questo caso i lavori riguarderanno la parte interna della Chiesa con il rifacimento della pavimentazione rovinata e il riscaldamento. Durante gli interventi, che dovrebbero concludersi entro marzo del 2027 la chiesa dovrà però rimanere chiusa alla fruizione del pubblico.

“Si tratta di interventi necessari – ha spiegato il vicesindaco De Pierro – per la cura del patrimonio Unesco. Lavori indispensabili per mettere al sicuro uno dei monumenti simbolo della nostra città”.