La prodezza di Prisco, la più bella della settimana Il rammarico del giovane giallorosso: "Non ho potuto festeggiare adeguatamente"

Una prodezza così può sembrare un gesto estemporaneo. Ma solo per chi non conosce Tony Prisco. Che in allenamenti tira spesso fuori dal suo cilindro quelle rovesciate spettacolari che gli hanno permesso di segnare un gran gol contro l'Altamura. Con la sua solita modestia ha detto che è stato fortunato, che il pallone ha toccato sulla nuca Salvemini e si è impennato proprio davanti a lui. In realtà serve una coordinazione perfetta per permettersi un gesto simile. Tempismo e coordinazione, due virtù che il giovane della cantera giallorossa possiede in abbondanza.

Un gran gol, che concorrerà con quello segnato dal monopolitano Scipioni per il più bel gol della settimana. Una prodezza e un pizzico di rammarico, lo ha detto lo stesso Tony. “Avrei voluto festeggiare con i tifosi questo bel gol che era anche importante. Ma non c'era tempo”.

Occhi al cielo, un ringraziamento silenzioso e via a giocare di nuovo alla ricerca della vittoria. Che è arrivata dopo grazie al rigore trasformato da Tumminello. “E lì ho festeggiato finalmente”, ha detto con grande spontaneità il giovane giallorosso. Che è legatissimo al Benevento e che non cambierebbe la maglia giallorossa neanche per una di una squadra di serie A. La massima serie rimane un sogno, magari da centrare proprio con la sua amata strega.