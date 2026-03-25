Sicurezza stradale, il sindaco di Paupisi chiede interventi urgenti sulla Sp 107 Coletta: “Non si tratta solo di manutenzione ma di garantire condizioni di viabilità sicure"

Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale di Benevento, insediatosi nei giorni scorsi, esprimendo fiducia nell’operato dell’assemblea e del presidente Nino Lombardi. In occasione dell’insediamento, il primo cittadino ha voluto richiamare l’attenzione su una priorità non più rinviabile per il territorio: la messa in sicurezza della Strada Provinciale 107 Paupisi–Ponte, che attraversa anche il territorio di Torrecuso.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri al nuovo Consiglio provinciale – ha dichiarato il sindaco Coletta – con l’auspicio che possa lavorare con impegno e concretezza per rispondere alle esigenze delle nostre comunità. Allo stesso tempo, ritengo indispensabile un intervento tempestivo sulla SP 107, dove in diversi tratti, in particolare nelle curve, si registrano condizioni di pericolosità che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini”.

La strada provinciale rappresenta un’arteria strategica per la mobilità locale, utilizzata quotidianamente da residenti e lavoratori e fondamentale per il collegamento con la viabilità principale, inclusa la Statale Telesina.

“Non si tratta solo di manutenzione – ha aggiunto Coletta – ma di garantire condizioni di viabilità sicure e dignitose. Confidiamo nella sensibilità del nuovo Consiglio provinciale affinché si attivi quanto prima per programmare e realizzare gli interventi necessari”. L’appello del sindaco si inserisce tra le prime istanze rivolte alla nuova amministrazione provinciale, chiamata a dare risposte concrete e tempestive alle esigenze dei territori.