Benevento, Maita: "Peccato non esserci a Vicenza". Poi parla della prossima B Le parole del capitano giallorosso che non sarà presente al Menti per squalifica

Ecco le parole di Maita al termine del match giocato dal Benevento contro l'Arezzo: "Ho fatto un recupero lampo per la Supercoppa perché sappiamo che il presidente ci tiene tantissimo. Purtroppo può succedere di rimediare un'ammonizione, peccato perché volevo esserci a Vicenza: sarà una bella partita. Il prossimo anno? Conosciamo tutti Vigorito, non fa mai nulla per vivacchiare e per questo sono a Benevento. Il campionato di Serie B è molto difficile, non sarà facile. Cercheremo di dare tutto, questa gente merita di tornare ai bei momenti passati, sperando di regalargli questa gioia. Ci saranno dei momenti negativi, dovremo avere tantissimo equilibrio, creando quell'entusiasmo che possa permetterci di fare la differenza. Sarà fondamentale partire bene, mettendosi in una posizione serena perché la B è un campionato livellato, basta poco per spostare gli equilibri. Il minimo dettaglio farà la differenza. Sono contento del rinnovo di Floro Flores, l'ha meritato. Abbiamo ottenuto qualcosa di magnifico, lui è stato grande".