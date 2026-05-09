Benevento-Arezzo, Floro Flores: "Vittoria non facile. Ora testa al Vicenza" Il tecnico giallorosso nel post gara: "Al Menti sarà un bel banco di prova"

Dopo il triplice fischio del match tra Benevento e Arezzo, il tecnico giallorosso Floro Flores ha analizzato così l'incontro. "Non è stato facile gestire le tre settimane dopo la vittoria, penso che sia normale: da calciatore è successo anche a me. Non ci sono state avvisaglie di stanchezza, ma è chiaro che quando c'è in palio qualcosa gli stimoli sono diversi. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché oggi non era facile. Vincere è sempre una bella cosa. Non sono mancate le occasioni, devo dirlo. I ragazzi devono essere più cattivi, alla fine erano rammaricati perché sono consapevoli di poter fare di più. Sicuramente era meglio vincere 4-0 ai fini della differenza reti, ma abbiamo comunque affrontato una squadra che ha vinto un campionato, quindi non è facile".

Floro Flores punta il Vicenza: "Sarà un bel banco di prova"

Floro Flores ha poi proseguito, puntando il Vicenza: "Giochiamo per vincere, come sempre. Non so come si faccia a preparare una partita diversamente, quindi per me cambia poco. La squadra non è abituata a questo. Sarà una bella partita, giochiamo contro una diretta concorrente che ha vinto un campionato e sarà un bel banco di prova per noi. L'assenza di Maita? Perdiamo un calciatore importante, ma non è un problema perché chi lo sostituirà sarà all'altezza della situazione. Non sapevamo che rimanesse la diffida, abbiamo sbagliato qualcosa".