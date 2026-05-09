Benevento, Salvemini: "A Vicenza sarà una bella partita, vogliamo vincere" L'attaccante giallorosso, match winner con l'Arezzo: "Mi sento pronto per la Serie B"

Ha deciso il match tra Benevento e Arezzo. Salvemini sorride per il rigore trasformato: "E' sempre delicato calciare dagli undici metri. Quest'anno ho tirato parecchi rigori, uno ne ho sbagliato in un momento delicato, ma poi ne ho segnati tanti e stasera è andata bene. Salvemini ha poi proseguito: "Era importantissimo tornare alla vittoria. Ci teniamo a questa Supercoppa, quindi è giusto onorarla nel migliore dei modi. Siamo pronti per affrontare il Vicenza, ci sarà una bella atmosfera. Non ci ho mai giocato e ho sempre voluto farlo. Ci aspetta una bella battaglia che proveremo a vincere, andremo a fare la nostra partita. Sono queste le partite che tutti i calciatori vogliono giocare. Mi sento pronto per la Serie B. Ho avuto possibilità di andarci anche quest'anno, ma ho scelto subito il Benevento ed è stata la scelta giusta. Ripeto, mi sento pronto e vedremo".