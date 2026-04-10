Trotta non invia documentazione per passaggio di consegne: comune diffida La documentazione deve essere trasmessa ad Air Campania per l'affindamento in emergenza

Il Comune di Benevento con una diffida formale, firmata dal dirigente capo dell'Avvocatura Vincenzo Catalano e dal dirigente del Settore Trasporti e Mobilità Vincenzo Catalano, ha intimato alla società Trotta bus di trasmettere la documentazione alla società AIR Campania per l'affidamento in emergenza dei servizi del TPL (Trasporto pubblico locale) del Comune di Benevento alla società AIR Campania. I dirigenti hanno rilevato che Trotta persiste "nell’inadempimento dell’obbligo di trasmissione della documentazione necessaria per il passaggio di consegna del servizio" e che tale inerzia si "protrae da tempo". La diffida concede tre giorni di tempo a Trotta per l'invio esaustivo della documentazione: in caso di inosservanza, il Comune procederà secondo legge promuovendo ogni azione necessaria innanzi alle competenti Autorità ivi comprese le autorità giudiziarie penali e civili per i danni derivanti da tale condotta.

