Festa della Polizia. Le direttrici del Questore di Benevento, Leuci - VIDEO FOTO - "Presidio del territorio, prevenzione e prossimità e collaborazione tra istituzioni"

La polizia di stato compie 174 anni e in tutte le province italiane è stato celebrato l'anniversario della fondazione. A Benevento è stato il magnifico Teatro Romano a fare da sfondo alla festa, la prima nel Sannio per il dottore Giovanni Leuci, Questore delle provincia di Benevento che ha accolto istituzioni, studenti, cittadini e i rappresentanti delle altre forze dell'ordine, della magistratura e della società civile.

Il questore Leuci nel suo discorso non ha snocciolato dati, ma ha tracciato le direttrici sulle quali si muoverà la Polizia di Stato e lo ha fatto dopo aver ringraziato il suo predecessore, Giovanni Trabunella per il lavoro svolto fino a qualche settimana fa riconoscendone i risultati: “Nel 2025 sia in città che in provincia meno reati grazie ai maggiori controlli. Abbiamo intrapreso la corretta direzione e dobbiamo sentirci obbligati a mantenere questo trend”.

Il numero uno della Questura sannita ha poi tracciato le direttrici “fondamentali per la sicurezza della nostra provincia: presidio del territorio, prevenzione e prossimità rafforzando il rapporto di fiducia con i cittadini intervenendo prima che i fenomeni degenerino e collaborazione tra istituzioni, lavorare in stretta sinergia con magistratura, prefettura, università enti e scuole.

Particolare attenzione sarà data all'innovazione tecnologica per potenziare gli strumenti di analisi e monitoraggio dei reati, specialmente quelli informatici in costante crescita.

Il questore Leuci ha poi elogiato il sistema di videosorveglianza presente in città e in provincia “ma sarebbe ideale armonizzarlo con i sistemi presenti in provincia in modo da fornire un sistema integrato e capillare alle forze dell'ordine".

I dati nel Sannio

L’intensa attività di prevenzione su tutto il territorio ha portato ad effettuare complessivamente, su tutta la provincia di Benevento, controlli ad 81.904 persone e 28.243 veicoli con 23.785 chiamate gestite dal personale di Sala Operativa della Questura e 2.637 interventi di Volante. Inoltre sono stati effettuati 1.805 accertamenti per infrazioni al Codice della Strada e 120 interventi su incidenti stradali e sono state ritirate 213 patenti.

Oltre ai controlli su strada sono stati effettuati 746 controlli presso la stazione ferroviaria, 121 scorte a treni.

Sono state arrestate 111 persone e denunciate all’Autorità Giudiziaria 439 persone di cui 50 per reati informatici. Il personale di Polizia Scientifica ha effettuato complessivamente 61 sopralluoghi e 3.115 fotosegnalamenti.

L’attività di prevenzione è stata attuata anche attraverso l’adozione di provvedimenti di carattere amministrativo emessi dal Questore nei confronti di individui ritenuti socialmente pericolosi, in particolar modo per il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne. Nel 2025 il Questore di Benevento ha emesso complessivamente 86 ammonimenti per maltrattamenti e 4 ammonimenti per stalking. Sono stati altresì emessi 40 avvisi orali con i quali il Questore di Benevento disponeva ad altrettanti individui di osservare una condotta conforme alla legge e 10 proposte di sorveglianze speciali.

Sono stati emessi 26 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) e 52 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.Ur).

È stata inoltre disposta dal Questore della provincia di Benevento la sospensione della licenza per 10 esercizi commerciali al fine di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ogni pericolo per l’ordine pubblico.

Per quanto riguarda i servizi di utilità per il cittadino è stato confermato un trend positivo nelle tempistiche di rilascio dei passaporti con 5.863 nuovi documenti rilasciati durante l’anno 2025.

Al termine della cerimonia sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in particolari operazioni di servizio (nella foto in basso)

IN AGGIORNAMENTO