NdC: "Bene Antonella Pepe su necessità di alleanze politiche coerenti" La nota della Segretaria di Noi di Centro - Mastella, Sorrentino

"Registriamo molto favorevolmente le dichiarazioni della componente della Direzione nazionale del Partito democratico Antonella Pepe. Testimonia che nel Pd sannita, al netto dei giapponesi nella foresta che con incredibile autolesionismo politico continuano nella miope linea di egemonizzare le sconfitte, c'è per fortuna un gruppo che legge gli eventi e lo scenario politico con sagacia e coerenza. A questi esponenti e a questi interlocutori guardiamo con lealtà e sincera volontà di dialogo politico e istituzionale", lo scrive in una nota la segretaria provinciale di Noi di Centro-Mastella Marcella Sorrentino.

"Bizzarri accordicchi, come Pepe ragionevolmente sottolinea, non solo compromettono gli sforzi di coesione nel campo largo e minano il risultato di unità conseguito alle Regionali, ma violano la linea della segretaria Schlein che si traduce, come noto, nell'espressione 'testardamente unitari'. Che da alcuni qui nel Sannio è però tradotta, assurdamente, in un 'testardamente egemoni', ma nella sconfitta'", chiude Sorrentino.

"Quanto alla volontà che qualcuno, invece manifesta a destra e segnatamente in FdI, di un'accozzaglia generale per le Provinciali contro Noi di Centro e il presidente Lombardi, siamo oltre l'assurdo. Sarebbe un minestrone da Fratoianni a Vannacci che rasenterebbe il comico. L'ossessione contro il nostro leader Clemente Mastella può giocare davvero brutti scherzi, con l'aggravante dell'inefficacia: già a Sant'Agata dei Goti FdI e Lega hanno appoggiato il candidato Dem. Il risultato è stato la sconfitta elettorale".

