Mastella scrive alla Schlein: "Sai che qui il Pd è Partito Destra?" "Il Pd ha votato il centrodestra... ti sembra normale?"

Dopo l'affondo nella conferenza stampa post voto il segretario nazionale di Noi di Centro e sindaco di Benevento Clementesi rivolge direttamente alla guida del Pd Elly Schlein. Di seguito la lettera.

"Cara segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, ma lo sai che qui a Benevento fanno il contrario di ciò per cui tu, meritoriamente, stai sudando sette camicie a livello nazionale? Lo sai che a Benevento hanno trasformato il tuo, ottimo, 'testardamente unitari' in un pessimo, per voi, 'testardamente perdenti' perché ciecamente e irragionevolmente anti-mastelliani? E ancora, cara Segretaria nazionale, lo sai che alle ultime elezioni per il presidente della Provincia, 24 ore fa, i consiglieri di Benevento del tuo partito e quelli che reggono le segreterie cittadina e provinciale, nonché un ex deputato hanno votato per il candidato della destra, dribblando bellamente persino il documento della Direzione provinciale? Cioè qui, ad eccezione di alcuni dirigenti più brillanti che non si sono inchinati al diktat, il Pd ha votato con la Lega e i meloniani: così il Pd, che tu dirigi a livello nazionale, qui è diventato sigla di Partito Destra, perché ha scaricato un alleato del campo largo, con cui governa in Regione Campania, per aiutare quelli che tra meno di un anno contenderanno al Pd la guida del Paese? Dirigenti regionali mi avevano garantito cher non sarebbe accaduto che avrebbero impedito che il Pd votasse con i partiti di Salvini e Meloni. E' accaduto. Ti sembra normale? A me, no. Si può continuare così? Credo di no. Fossi segretario del Pd, di fronte a questo scostamento clamoroso dalla linea intelligente che tu hai tratteggiato, rispetto a chi sul territorio tradisce l'indirizzo politico nazionale, rispetto a chi non esita ad allearsi con i tuoi più acerrimi nemici, prenderei provvedimenti drastici e metterei in condizione di non nuocere chi sta perseverando in una linea politica kamikaze. Ma tu sei autorevolmente la segretaria del Pd e le decisini spettano a te. Ti dico solo, che giovedì sarò con tanti amici ad una convention per riunificare il Centro e dare una mano a sconfiggere le destra. Ma non posso accettare e non accetterò che qui nella mia Città, proprio il Pd mi faccia la guerra e per farmela sia disposto ad aiutare anche la destra come ha fatto alle elezioni per il Presidente della Provncia. Se questi tuoi dirigenti qui fossero ad di un'azienda, sarebbero stati già licenziati: perdono ininterrottamente tutte le elezioni dal 2016, contro di me. Sono sicuro che tu saprai prendere le migliori decisioni per il Pd. In caso contrario, Noi di Centro che è stato alleato leale, che ha contribuito a battere la destra alle Regionali con quasi 80mila voti di lista ed eleggendo due consiglieri regionali, non potrà più esserlo. Ciò significherebbe rinunciare ai nostri voti a Benevento, dove siamo il primo partito in provincia e in città e rischiare di compromettere la vittoria con le Destre alle Politiche: in una partita che si preannuncia equilibratissima e sul filo del rasoio, potrebbe essere fatale rinunciare a decine di migliaia di voti per odi ad personam e sordi rancori personali o irragionevoli gelosie. Sono sicuro che tu abbia ben chiaro l'obiettivo vero del 2027, che è tornare alla guida del Paese, e non permetterai che Benevento viaggi in direzione ostinata e contraria, perdente, autolesionistica e con una potenziale compromissione di tutto ciò che stai costruendo a livello nazionale".