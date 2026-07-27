Abbonamenti, impennata con la vendita libera 229 tessere sottoscritte fino a mezzogiorno: si spera sia un segnale di risveglio

Lunedì, giornata proficua per gli abbonamenti: 229 tessere sottoscritte fino a mezzogiorno. La vendita libera sembra uno stimolo in più, sperando che non lo sia solo per chi voleva cambiare settore. In un colpo solo, in mezza mattinata, ci si è avvicinati a quota tremila, l'auspicio è che sia un buon segno e che si vada avanti su questo ritmo. Lo ricordiamo: stamattina si è aperta la cosiddetta vendita libera dopo la fase di prelazione che aveva riferito il dato di 2.722 tessere sottoscritte (ora siamo a 2.951, ma c'è tutto il pomeriggio). Lontano da quei 5.234 che avevano diritto a confermare il loro posto anche nel prossimo campionato.

Ora si va avanti con la fase libera, non ci sono vincoli e tutti possono scegliere il posto che vogliono. I botteghini dello stadio sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Ovviamente restano i punti vendita della Etes e la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento online.