Non rientra, spegne cellulare, apprensione per 16enne: trovato in casa diroccata Benevento. Il minore, irpino, si era allontanato da una comunità di Apice

Neanche il tempo di diffondere la notizia, ed ecco che è stato per fortuna ritrovato dai militari della Stazione di Apice. Era seduto sulle scale di una casa diroccata, alla periferia del paese, il 16enne di cui si erano perse le tracce dalla tarda serata di ieri. Quando, invece di rientrare, era sparito ed aveva spento il cellulare.

Il minore, della provincia di Avellino, si era allontanato dalla comunità Iside di Apice, ora resta da cpire se abbia trascorso la notte nell'immobile in cui è stato ribevnuto o se a casa di qualche amico.

L'allarme era scattato durate la notte: uscito, il giovane non era più tornato al centro che lo ospita, chiudendo ogni possibilità di contattarlo attraverso il telefonino. Immediato l'avvio delle ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Benevento, che avevano anche diramato una foto del 16enne, nella speranza che qualcuno, avvistandolo magari tra Apice e San Giorgio del Sannio, potesse comporre il 113 ed avvertirli della sua presenza.

Quando era andato via, il ragazzo indossava una maglia nera con pantaloni corti neri, un borsello a tracolla con la scritta Prada e scarpe nere con lacci vistosi colorati.

Si trattava del secondo allontanamento da una struttura nel giro delle ultime due settimane: il precedente, come si ricorderà, aveva riguardato un 15enne a Benevento, che era ricomparso dopo due giorni. Epilogo positivo, grazie al cielo, anche per il 16enne.