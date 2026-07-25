Elezioni provinciali, insediato il Seggio Unico: tutto pronto per il voto Avviate a Benevento le operazioni preliminari per l'elezione del Presidente della Provincia

Alle 16 presso la Sala Angelo Mario Biscardi degli Uffici Amministrativi e Tecnici della Provincia in Largo Carducci di Benevento si è insediato il Seggio Unico per la Elezione del Presidente della Provincia del 26 luglio prossimo. Il Presidente del Seggio Giancarlo Corsano ha dato avvio alle operazioni preliminari previste nel Manuale operativo dell’Elezione. Come primo atto, il Presidente del Seggio ha ricevuto dalle mani del Segretario Generale e Responsabile del Procedimento Maria Antonietta Iacobellis il materiale necessario allo svolgimento delle Elezioni così come stabilito dalle Circolari del Ministero dell’Interno disciplinanti la materia ai sensi della legge n. 56/2014. Quindi, si è proceduto alla verifica ed alla vidimazione delle schede elettorali, divise per fasce di colore diverso a seconda della popolazione residente in ciascuno dei 78 Comuni. Le votazioni sono state fissate con Decreto Presidenziale presso il Seggio Unico a partire dalle ore 7 e fino alle 22. Ciascun Elettore, a seconda della popolazione residente nel proprio Comune, verrà indirizzato in una delle tre corsie appositamente delimitate al fine di facilitare l’accesso per le procedure di identificazione personale davanti al Seggio e quindi in una delle 3 Cabine elettorali. Le corsie n. 1 e n. 2 sono riservate ai 54 Comuni fino a 3.000 residenti contraddistinti dalla Fascia Azzurra, costituenti la maggioranza dei Comuni sanniti: la corsia n. 1 è riservata agli Elettori dei Comuni (in ordine alfabetico) da Amorosi a Frasso Telesino; la corsia n. 2 agli Elettori dei Comuni da Ginestra degli Schiavoni a Vitulano. La corsia n. 3 è invece riservata agli Elettori degli altri 24 Comuni e cioè: - con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ovvero il solo capoluogo, contraddistinta da Fascia Verde; - con popolazione fino a 30.000 abitanti contraddistinta da Fascia Rossa; - con popolazione superiore a 5.000 abitanti contraddistinta dalla Fascia Grigia; - con popolazione superiore a 3.000 abitanti contraddistinta dalla Fascia Arancione. Lo scrutinio del voto avverrà a partire dalle 22.00 di domenica 26 luglio.