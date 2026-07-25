Centri radioterapia, rischio stop per assenza accordi, Mastella scrive a Fico "Fare presto, di fronte a vita umana burocrazia ceda il passo"

"Gentile presidente Fico, leggo con grande preoccupazione e con una apprensione angosciosa, che i centri campani di radioterapia accreditati sono in agitazione: l'assenza di accordi specifici con la Regione e le Asl li costringe a lavorare nell'incertezza, sulla base di una mera proroga informale, nell'impossibilità di programmare e pianificare. Esistono centri pubblici che erogano questa fondamentale cura, ma andrebbero in affanno senza l'insostituibile sostegno e affiancamento dei centri accreditati che svolgono funzione di cura di eguale importanza e dignità.

Ora, la mia lunga esperienza istituzionale mi rende consapevole che esiste una pericolosa miscela di tempi lunghi, burocrazia e reperimento delle risorse che può provocare pericolose strettoie. Ma questo non può essere il caso. La mia personale condizione, che mi vede alle prese con una battaglia personale che conduco con determinazione pari ad una comprensibile preoccupazione, mi spinge ad una immedesimazione naturale e a chiederle, con ancora maggior lena, soluzioni tempestive e immediate per chi è tutti i giorni accanto ai pazienti oncologici e argina, con gli strumenti scientifici disponibili, questo subdolo ospite", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella a proposito dell'allarme lanciato dai centri di radioterapia sul rischio di non poter garantire le prestazioni salva-vita ai pazienti oncologici.

"Sono sicuro che lei farà di tutto per non lasciare inascoltato l'allarme di questi centri accreditati che ogni giorno leniscono il dolore delle persone, a partire dall'incontro che mercoledì è programmato all'Hotel Ramada di Napoli. I dettagli tecnici, come l'individuazione dei volumi e dei limiti di spesa e la pianificazione contrattuale, saranno discussi in quella sede e sono sicuro risolti: non possiamo consentire che la rete di cura oncologica regionale subisca battute d'arresto e colli di bottiglia nel versante prezioso dell'accreditamento regionale. Lo dobbiamo anzitutto a chi combatte battaglie assai più dure, di quelle contro la burocrazia".