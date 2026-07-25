Amichevole / Diretta Benevento-Roma Primavera, LIVE

A Cascia si gioca il test tra il Benevento e la Roma Primavera. Si tratta del primo confronto in programma per i giallorossi nel corso del ritiro nella località umbra. Fischio d'inizio fissato alle ore 17. L'incontro è visibile anche in diretta su Ottochannel.
Benevento-Roma Primavera, il tabellino
Benevento: Esposito, Sernicola, Romano, Siatouinis, Scognamillo, Viscardi, Logan, Maita, Mignani, Talia, Lamesta. A disp.: Sylla, Vannucchi, Pierozzi, Caldirola, Beruatto, Kouan, Battista, Prisco, Mehic, Salvemini, Giugliano, Manconi. All.: Floro Flores
Roma Primavera: Marcaccini, Zinni, Cama, Arduini, Terlizzi, Basile, Loreti, Guaglianone, Maccardini, Romero Corredera, Morucci. A disp.: Kilvinger, Carlacini, Paul, Pallassini, Mariani, Forni, Teixeira Falcetta, Cinti, Bouaskar. All.: Scala