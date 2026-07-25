Benevento, mattinata di allenamento e una visita a sorpresa. LE FOTO Floro Flores ha recuperato rapidamente Salvemini, che si è allenato e contro la Roma ci sarà

Mattinata di allenamento, nonostante nel pomeriggio ci sia l'amichevole con la Primavera della Roma. Floro Flores non fa sconti, ma i metodi sono sempre gli stessi della scorsa stagione: lavorare sodo divertendosi. E' stato così per i “torelli” infiniti fatti prima della partitina finale, a cui, diciamolo subito, ha partecipato anche Ciccio Salvemini. Il bomber giallorosso sarà quasi certamente anche della partita di questo pomeriggio contro la Roma di Mattia Scala, che ha alcuni suoi pezzi pregiati proprio in attacco, come l'ex Pescara Antonio Arena, ovvero il più giovane esordiente e marcatore della storia dei campionati professionistici in Italia (7 marzo '25 con la maglia del Pescara in C contro la Lucchese) quando aveva compiuto da 25 giorni i suoi primi 16 anni. Difficile che ci sia anche l'altro 2009, il guineano Camara, ormai in procinto di essere cooptato dalla prima squadra. Comunque un bel test che servirà tanto ai giallorossi della strega.

Una visita ammiccante al Magrelli Active

A metà mattinata è arrivato nel ritiro giallorosso Daniele Faggiano, il direttore sportivo della Salernitana. I granata sono in ritiro proprio nella città di Santa Rita, al Country House del Grand Hotel Elite, prima di regalarsi una tappa in Sila (dal 2 al 9 agosto) al Lago Ampollino (Cotronei) dove qualche anno fa ha soggiornato anche il Benevento. Visita di cortesia quella di Faggiano, che ha salutato cordialmente il presidente Vigorito e il direttore Padella, prima di soffermarsi col Club Manager Cilento. Inutile dire che quando c'è un ospite di tal portata, il pensiero vada sempre al mercato. Che al direttore granata possa interessare qualche esubero del Benevento non è un'utopia, al di là dei costi non certo modici dei giallorossi. Staremo a vedere in futuro se si sarà trattato solo di una visita di cortesia.

A corredo dell'articolo la "fotogallery" mattutina del lavoro a Cascia (Foto Taddeo)