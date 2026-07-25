Vicenda Miasmi: no a lungaggini, tutelare salubrità aria e cittadini Mastella annuncia un incontro per lunedì in Prefettura

"Ho contattato stamane il Prefetto di Benevento Raffaella Moscarella, che ringrazio per la costante collaborazione istituzionale che garantisce, per chiederle la convocazione di un nuovo tavolo tecnico-istituzionale sulla vicenda dei miasmi nelle contrade di Benevento Nord, collegate all'impianto biogas. Nonostante la determinazione con cui il Comune è intervenuto, con ordinanze e atti amministrativi perentori e rigorosi, il problema, come ho potuto constatare personalmente mediante un sopralluogo nelle scorse ore, non è risolto e i disagi dei cittadini persistono. Questo non è giusto e non posso accettarlo" lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"C'è stata anche una pronuncia della giustizia amministrativa rispetto ai nostri atti che naturalmente rispettiamo, sebbene non siano state riconosciute in toto le ragioni del Comune. Comprendo la tutela normativa dell'iniziativa imprenditoriale, ho capito bene che le attività di smaltimento abbiano delle complessità oggettive, ma il cronoprogramma messo sul tavolo non possiamo accettarlo perché occorrerebbe, come minimo, più di un mese per vedere soluzioni concrete. Vanno invece evitate lungaggini. Finora il Comune ha fatto tutto ciò che è in suo potere per tutelare i residenti e continueremo sulla stessa strada.

I cittadini non possono finire in una morsa estiva di afa e miasmi e dunque lunedì va trovata una soluzione tecnica compatibile che salvaguardi anzitutto la salubrità dell'aria e il benessere dei residenti.