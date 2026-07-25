Mercato, il Benevento su un esterno offensivo Piace Ruocco del Mantova

Ha raggiunto il ritiro del Benevento il presidente Oreste Vigorito per assistere all’amichevole con la primavera della Roma. Intensi i colloqui con il diesse Emanuele Padella, sguardi che si incrociano, un occhio rivolto all’allenamento dei giallorossi impegnati in una partita a metà campo che vede la presenza di Salvemini tornato a pieno regime dopo lo stop per precauzione nella giornata di ieri. Floro Flores in campo dà indicazioni ai suoi ragazzi sui singoli movimenti, Padella illustra nei dettagli le nuove trattative. Dalle Mura sta raggiungendo il nuovo quartier generale. Con lui si chiude il discorso sulla difesa ma c’è una priorità di ruolo: l’esterno offensivo a sinistra. Logan si sta allenando bene ma dovrà arrivare un profilo con più esperienza. Piace Francesco Ruocco, classe 2001, di proprietà del Mantova. Operazione ben avviata che non esclude altre piste, tutte importanti sul piano economico. Ma il patròn non è di quelli col braccino corto soprattutto se l’indiziato potrà alzare il valore della squadra. Padella non si farà trovare impreparato e sta valutando più soluzioni. Ci sono i tempi da rispettare e la promessa a Floro Flores di accelerare sulla composizione della rosa. Ruocco sì ma senza “forzare la giocata”. Piace ma non è l’unico elemento attenzionato. Intanto in giornata arriverà anche il direttore tecnico Marcello Carli.