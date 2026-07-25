Primo giorno a Cascia: la strega già si diverte. TUTTE LE FOTO Salvemini salta la partitella finale, ma poi va a fare festa coi compagni

Cambia la location, non cambiano le buone abitudini. Quelle di una bella partitina finale che prepara i giallorossi all'agonismo del campionato. La prima giornata di allenamenti al Magrelli Active è andato via nella frescura di Cascia, un cambiamento sostanziale rispetto alla calura della città. Ci si allena meglio e si rifiata tanto di più.

Floro non cambia il suo disegno tattico, 4-2-3-1 per entrambe le squadre che si contendono la vittoria nella sfida di fine seduta: da una parte la linea a quattro di difesa formata da Pierozzi, Scognamillo, Caldirola e Romano. I due centrocampisti centrali Prisco e Kouan, il trio di trequartisti, Lamesta, Tumminello e il brasiliano Logan. Davanti a tutti Mignani. L'altro undici vede nella difesa a quattro da destra a sinistra Sernicola, Saio, Viscardi e Beruatto. In mezzo Maita e Siatounis. Trequartisti Schimmenti, Talia e il giovane Giugliano. Davanti unica punta Manconi. Tanti gol e belle trame di gioco come sempre.

Manca Salvemini che fa un po' di esercizi a parte in via precauzionale. Ma al termine della partitella i compagni lo chiamano per saltare insieme e salutare la vittoria di una delle due squadre. Il gruppo, sulla scia della scorsa stagione, è granitico. La strega già si diverte. Domani il bomber giallorosso dovrebbe essere regolarmente in campo...

La prima giornata a Cascia nella "Fotogallery" di Mario Taddeo