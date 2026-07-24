L'associazione Calciatori e Umberto Calcagno nel ritiro giallorosso L'Aic organizza ogni estate il "giro ritiri" per incontrare i calciatori

L'Associazione Calciatori in visita alla truppa giallorossa a Cascia. Visita di cortesia con Landaida ad accogliere un altro ex giallorosso, Umberto Calcagno, presidente della Associazione Calciatori e vice presidente della Figc. Oltre a lui c'è anche Danilo Coppola. Riunione in mezzo al campo: i dirigenti dell'Aic in piedi, tutti intorno i giallorossi e lo staff tecnico ad ascoltare quello che hanno da dire. Un momento suggestivo per iniziare la stagione, la visita di un ente istituzionale del calcio, ma anche di un vecchio amico come Calcagno, atleta giallorosso negli ultimi anni novanta.

Il primo giorno della Tournèe umbra ha dunque riservato anche questa sorpresa. Tutti attenti come tanti scolaretti i giallorossi. Sia i giocatori che gli appartenenti allo staff tecnico.

L'Associazione Italiana Calciatori (AIC) organizza ogni estate il tradizionale "giro ritiri", un tour d'incontri istituzionali nelle sedi di preparazione precampionato delle squadre. I vertici dell'associazione fanno visita ai ritiri per incontrare i calciatori, confrontarsi sulle normative e illustrare le iniziative sindacali della nuova stagione.