Abbonamenti, oggi 265 tessere sottoscritte Un buon dato che porta quello complessivo a quota 2.466

Sul finire della prima fase di vendita degli abbonamenti per la serie B i ritardatari provano a recuperare il tempo perduto. Così nel terz'ultimo giorno di prelazione sono state sottoscritte ben 265 tessere d'abbonamento. Portando il numero complessivo a 2466 abbonamenti venduti. Una cifra lontana da quella fatta segnare lo scorso anno di 5.234, e che difficilmente potrà essere raggiunta, ma per la quale c'è tempo in tutta la cosiddetta fase di vendita libera per rimediare. E magari provare a fare qualcosa di meglio.

Lo ricordiamo, la fase di prelazione si chiuderà domenica 26 e lunedì 27 inizierà la vendita libera. Chi vuole confermare il suo vecchio posto sulle gradinate del Vigorito ha dunque ora solo due giorni a disposizione, con i botteghini dello stadio chiusi sabato e domenica e quindi con uno sbocco in meno per potersi dotare del nuovo abbonamento.