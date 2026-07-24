Miasmi in città, Nanni Russo (Lega Benevento): Servono verifiche immediate La sollecitazione: "I cittadini hanno diritto a sapere cosa stanno respirando"

«Da diversi giorni numerosi cittadini segnalano la presenza di forti miasmi che interessano vari quartieri della città, con particolare intensità nell'area del Rione Ferrovia. Si tratta di una situazione ormai non più tollerabile, che sta creando forte disagio e crescente preoccupazione tra la popolazione».

A dichiararlo è Nanni Russo, dirigente della Lega Benevento, che chiede un intervento urgente delle autorità competenti.

«L'aspetto più allarmante – sottolinea Russo – è che il fenomeno tende ad accentuarsi con il calare del sole, raggiungendo la massima intensità nelle ore serali e notturne, quando l'odore diventa praticamente insopportabile e permane per gran parte della notte, costringendo molte famiglie a tenere porte e finestre chiuse nonostante le elevate temperature estive».

«Ad oggi – prosegue – non è ancora nota l'origine di questi miasmi. Proprio per questo è indispensabile che vengano immediatamente avviati tutti gli accertamenti tecnici e ambientali necessari per individuare le cause del fenomeno, verificare eventuali responsabilità e garantire la massima trasparenza nei confronti della cittadinanza».

«Non è accettabile – conclude Russo – che i cittadini siano costretti a convivere con un simile disagio senza ricevere risposte. La tutela della salute pubblica e della qualità della vita deve rappresentare una priorità assoluta. Chiediamo ad Arpac, Asl, Comune e a tutti gli enti competenti di intervenire con la massima urgenza, informando costantemente la popolazione sugli esiti dei controlli. I beneventani hanno il diritto di sapere cosa stanno respirando e di vivere in un ambiente sano e sicuro».

