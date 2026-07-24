Case e ospedali di comunità: ecco a cosa servono e come cambia la sanità - VIDEO Rispettati termini nel Sannio. Il presidente della Regione Fico a Benevento: avanti con aree interne

"Lo avevamo detto e lo stiamo mettendo in pratica: il lavoro per le aree interne resta una priorità per la Regione". Così il presidente Roberto Fico oggi da Benevento per il via alle attività di tutte le case e ospedali di Comunità realizzati dall'Asl sannita guidata dalla dottoressa Tiziana Spinosa che ha accolto nella sede dell'Asl di via Oderisio il numero uno di Palazzo Santa Lucia.

"Sono qui a Benevento perchè il Sannio con l'Asl diretta dalla dottoressa Spinosa ha completato tutte le case e gli ospedali di comunità ed è stato un grande lavoro ed ha ricevuto il 100% di certificazione”.

Per quanto riguarda il personale da impiegare in Campania il presidente Fico ha aggiunto: “Già abbiamo investito 62 milioni di euro per le stabilizzazione e 98 per gli infermieri di comunità che andranno a lavorare nelle case di comunità. Da non dimenticare che abbiamo aumento le indennità del personale sanitario che lavora nei pronto soccorso”.

“Case e ospedali di Comunità - ha poi spiegato la direttrice generale dell'Asl di Benevento, Spinosa realizzate “entro il 30 giugno, termine previsto grazie ad un lavoro di squadra eccellente. Ora nel sannio c'è una casa cdi comunità per ogni Distretto sanitario, due a San Bartolomeo in Galdo. Si tratta di due Spok (struttura territoriale periferica) a servizio della comunità. I cittadini – ha spiegato ancora la dottoressa Spinosa - avranno la presa in carico e non solo le prestazioni sanitarie. In particolare con una medicina di iniziativa coloro che soffrono di patologie croniche medicina di iniziativa, richiami attivi e telemedicina. Altro punto è l'integrazione socio sanitaria rivolta specialmente agli over 65”.

Un percorso, quello della realizzazione della case e ospedali di comunità - avviato alcuni anni fa quando alla guida dell'Asl di Benevento c'era Gennaro Volpe - che nel Sannio grazie al lavoro in sinergia tra i vari comparti dell'Azienda sanitaria locale è terminato nei tempi previsti tanto che le strutture sono già attive.

Soddisfatto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha rimarcato l'importanza della medicina territoriale al fianco dei cittadini.

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