Ex Bar Strega, pubblicato nuovamente l'avviso per l'affidamento in concessione Il provvedimento del comune di Benevento per lo storico edificio lungo il corso

L'assessore al Patrimonio Attilio Cappa comunica che è stato nuovamente pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà comunale Palazzo Zoppoli (ex Bar Strega).

"L’amministrazione - si legge nell'avviso - intende gestire la struttura con preferenza agli operatori economici che offrono:: eccellenza qualitativa dell’offerta, con particolare riferimento alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, delle filiere corte e delle eccellenze enogastronomiche del territorio; funzione sociale e aggregativa, promuovendo il bar quale luogo di incontro, socialità e relazione per cittadini e visitatori; accoglienza turistica qualificata, garantendo standard elevati di ospitalità, anche mediante l’adozione di buone pratiche di informazione e supporto ai turisti; tutela e valorizzazione del carattere storico e identitario del locale, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e culturali del contesto urbano; da destinare a bar". La selezione dei partecipanti avverrà secondo il criterio del massimo rialzo rispetto al canone posto a base di gara.Il canone mensile posto a base di gara è pari ad 2mila 488 euro, per il quale sono ammesse solo offerte in aumento. L'avviso, che scade alle 23,59 del 21 agosto, è consultabile integralmente al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=78483

