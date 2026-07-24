Tramonto, storia e convivialità: la magica serata di mezza estate Organizzato dal Rotary Club Valle Telesina a Castelvenere?

Nella suggestiva cornice di una serena serata di mezza estate, i soci del Rotary Club Valle Telesina si sono dati appuntamento al calar del sole nell'anfiteatro del centro storico di Castelvenere. Un incontro nato sotto il segno della più sincera amicizia rotariana, dove la bellezza dei luoghi ha fatto da perfetta scenografia al piacere di stare insieme.?

Ad accogliere il gruppo con grande calore ed entusiasmo è stato il Professore Raffaele Simone. Con la sua profonda passione e competenza, il professore ha guidato i presenti in un affascinante viaggio nel tempo, raccontando le origini e le vicende storiche del caratteristico borgo telesino. Il tour si è poi snodato nel cuore ipogeo del paese, con una suggestiva visita guidata alle celebri cantine tufacee, vero e proprio patrimonio di cultura e tradizione vitivinicola del territorio.?A coronare la manifestazione è stata la partecipazione all'evento "Morsi e Sorsi", promosso e organizzato con cura dalla Pro Loco locale. Tra sapori autentici, eccellenze enogastronomiche e un'atmosfera di festa, i soci hanno potuto condividere momenti di allegria e spensieratezza.?Un bilancio vincente per una serata pensata per intrecciare due grandi valori: la valorizzazione e la conoscenza del nostro meraviglioso territorio e la promozione dei legami umani tra i soci. Risultati pienamente raggiunti, a dimostrazione di come lo spirito di servizio e la voglia di stare insieme sappiano sempre creare occasioni uniche e indimenticabili.

