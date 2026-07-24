Floriana Fioretti (Pd) entra in consiglio provinciale a Benevento Unica consigliera alla Rocca dei Rettori dopo la sospensione di Carmine Valentino

Il Consiglio Provinciale di Benevento si è riunito oggi nella Sala Consiliare alla Rocca dei Rettori e, a seguito del provvedimento del 17 luglio del Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella inerente la sospensione dalla carica, ai sensi della Legge Severino, del Consigliere provinciale e Consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti Carmine Valentino dopo la condanna in primo grado per tentata concussione, ha proceduto alla surroga con Floriana Fioretti, prima dei non eletti della Lista “Partito Democratico”.

La Consigliera Fioretti, nel suo discorso di insediamento, nell’indirizzare il saluto ai Colleghi tutti e dichiarare di essere vicina al collega Valentino ha voluto rivolgere un in bocca al lupo ai Candidati per la carica di Presidente del 26 luglio. Fioretto ha ringraziato quanti la votarono lo scorso mese di febbraio quale Consigliere provinciale ed ha ricordato che da dieci anni siede all'opposizione in Consiglio Comunale di Benevento. Ha ricordato altresì di essere l'unica donna in Consiglio, esperienza che ha già vissuto in passato a dimostrazione che il tema della effettiva parità di genere sia ancora e sempre attuale. Ha dichiarato il proprio spirito di servizio nel suo lavoro politico per le aree interne del Sannio, un territorio, ha detto, che ha comunque straordinarie potenzialità. Si è detta pronta all'ascolto, al dialogo con tutti in una visione pragmatica della politica.

Il Presidente Lombardi nel dare il benvenuto alla neo Consigliere Fioretti, ha voluto ricordare come la programmazione che vede impegnata la sua Amministrazione è fatta di un lavoro comune con i Comuni, le Istituzioni, le associazioni, gli organismi rappresentati degli interessi legittimi. Il Sannio ha grande opportunità, ha continuato il Presidente, ed ha una grande storia: oggi il Sannio è crocevia siamo crocevia di investimenti giganteschi e dunque la narrazione sulle aree interne deve essere necessariamente rivista sulla scorta degli impegni che le Istituzioni stanno profondendo sul territorio.

Le aree interne - ha rimarcato Lombardi - sono un’opportunità per tutto il Paese. Il dovere di tutti gli amministratori di queste aree è quello di rappresentare le istanze delle nostre comunità in modo unitario: “noi non chiediamo assistenzialismo, ma proponiamo le nostre direttrici di sviluppo – ha detto Lombardi. Noi abbiamo fatto molto per la mobilità e per le scuole consegnando opere per 60 milioni di euro, così come per il patrimonio archeologico anche con il Ministero e la Regione. Per questo dico che dobbiamo trovare la massima convergenza istituzionale per colorare di pagine belle questo nostro territorio”.

Il Consiglio ha quindi approvato a voti unanimi la surroga della Consigliera Floriana Fioretti. Il Consiglio ha quindi proceduto all’esame degli altri argomenti dell’Ordine del giorno in materia di gestione economica con il Rendiconto per il 20255, l’Assestamento di Bilancio e la Variazione di Bilancio. Sugli argomenti ha relazionato il Segretario generale e Dirigente ad interim del Settore competente Maria Antonietta Iacobellis che, sulla scorta anche delle attestazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ha sottolineato che i conti della Provincia risultano in ordine.

Su tutti e tre gli argomenti il Consiglio Provinciale ha espresso il proprio voto favorevole con 6 sì e 4 astenuti.