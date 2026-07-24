Il Benevento ufficializza Dalle Mura: contratto fino al 2029 Domani il difensore raggiungerà la squadra a Cascia

Ufficializzato anche l'ingaggio di Christian Dalle Mura, il difensore centrale di Pietrasanta (provincia di Lucca) che è stato prelevato ieri dalla Juve Stabia. Il giocatore toscano è cresciuto nelle file della Fiorentina, nelle cui fila ha anche esordito in serie A. Ha poi giocato con Reggina, Cremonese, Pordenone, Spal, Ternana, Cosenza e l'anno scorso con la Juve Stabia da gennaio, nelle cui fila ha giocato 16 partite, di cui una nei play off contro il Monza. Domani mattina il giocatore toscano raggiungerà Cascia per aggregarsi alla truppa di Floro Flores.

Questo il Comuniocato della società

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la S.S. Juve Stabia, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Christian Dalle Mura.

Il calciatore, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029