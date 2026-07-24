La promessa di Salvemini: Io in B? Non vi deluderò L’attaccante nel pomeriggio a riposo solo per precauzione

In questo secondo giorno di Cascia si è fermato solo per precauzione Francesco Salvemini. L’attaccante sta bene mentalmente e fisicamente. Si dice pronto ad affrontare al meglio il campionato di B e a chi storce il muso per la sua inesperienza (non ha mai giocato in cadetteria) risponde: “È giusto che ognuno abbia le sue opinioni, fa parte del nostro lavoro. Sicuramente sono arrivato a giocarmi questa chance nel pieno della mia maturità calcistica. Mi sento pronto e motivato a dare il massimo. Non deluderò”. Lo scorso anno Salvemini aveva le idee chiare: indossare la maglia del Benevento per vincere il campionato. È cambiato qualcosa? “Non ci poniamo obiettivi ma, attenzione, nemmeno limiti. Penseremo ad ogni singola partita e poi si vedrà. Dopotutto nel calcio è lecito sognare”. Appena due giorni di permanenza a Cascia ma con le fatiche nelle gambe per il lavoro svolto nel Sannio. “Ci siamo allenati bene. Coi compagni ci siamo detti che alle volte i ritiri di 20 giorni fuori città sono inutili. Siamo partiti col piglio giusto e le due amichevoli, al di là del tasso tecnico degli avversari, lo hanno dimostrato. Vogliamo dare il massimo sempre, in ogni occasione, insomma abbiamo ripreso il cammino della passata stagione quando non abbiamo mollato un centimetro”. C’è stato già modo di lavorare con qualche nuovo acquisto (domani, prima dell’amichevole arriverà Dalle Mura in ritiro). “Conosco molto bene Sernicola. Con lui ho giocato nella Primavera della Ternana. Sono tutti bravi ragazzi ma soprattutto hanno voglia di far bene con questo gruppo e con la maglia del Benevento”.