Nuovo mezzo speciale per la Protezione civile di Pontelandolfo - FOTO Protezione Civile regionale rafforza volontariato locale: pick-up per dissesto idrogeologico

n passo in avanti fondamentale per la sicurezza di tutta la comunità di Pontelandolfo e per la tutela del territorio. Nella giornata di ieri, l'associazione di volontariato di Protezione Civile di Pontelandolfo ha ritirato ufficialmente il nuovo veicolo speciale assegnato dalla Regione Campania.

Il mezzo, un pick-up di ultima generazione completo di modulo operativo per il contrasto ai fenomeni legati al dissesto idrogeologico, rientra nel piano straordinario di potenziamento del sistema di emergenza regionale condotto dall'assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato come questi mezzi rappresentino "moduli fondamentali per gli interventi di contrasto alle emergenze e la salvaguardia del territorio."

Per Pontelandolfo si tratta di una risorsa cruciale: un presidio mobile all'avanguardia pronto a entrare in azione durante le allerte meteo, nei monitoraggi ambientali e nelle criticità legate al dissesto idrogeologico.

A margine della consegna, abbiamo raccolto il commento del Presidente dell'associazione di Pontelandolfo, Jacopo Del Negro: «Questo mezzo rappresenta molto più di una semplice dotazione tecnica per la nostra associazione: è il frutto tangibile di anni di duro lavoro, sacrifici, impegno costante e di una crescita strutturale che la nostra realtà ha saputo costruire giorno dopo giorno, passo dopo passo. Ogni servizio svolto sul campo a Pontelandolfo, ogni emergenza affrontata e ogni ora dedicata alla formazione e al territorio ci hanno guidati fin qui".

Un nuovo mezzo che cambierà l'operatività dei volontari sul territorio: "Avere a disposizione un veicolo moderno ed efficiente ci permetterà - ha spiegato Del Negro - di garantire interventi ancora più rapidi, operativi e sicuri al servizio di tutti i cittadini di Pontelandolfo e delle aree limitrofe. Un ringraziamento sincero va alla Regione Campania per la fiducia accordataci e, soprattutto, a tutti i nostri volontari: questo traguardo è il risultato diretto della loro dedizione e del loro spirito di squadra. Da oggi si riparte con uno strumento in più, ma con la passione e la determinazione di sempre".