Fiume Calore invaso da schiuma a Benevento VIDEO e FOTO Da questa mattina il corso d'acqua che attraversa la città si presenta così

Un'enorme quantità di schiuma che si produce dalla piccola 'cascata' in corrispondenza del ponte di via dei Longobardi che crea una scia di schiuma che corre nel fiume lungo via Lungocalore Manfredi di Svevia, sotto il Ponte Vanvitelli (ponte Calore) e prosegue la sua 'corsa' nell'acqua fino alla zona al di sotto dell'istituto Industriale (via Posillipo) e via Grimoaldo Re.

Da oltre un'ora il principale corso d'acqua cittadino si presenta in questo stato. Schiuma visibile da più punti della città e un odore strano, non nauseabondo come i miasmi dei giorni scorsi, ma comunque percepibile.

A far scattare l'allarme sono stati alcuni cittadini. Sembra che in mattinata la situazione sia stata anche al centro di un sopralluogo ed alcuni rilievi da parte dei Carabinieri del Nucleo Forestale e dell'Arpac. Una situazione che comunque viene monitorata dagli enti preposti.

AGGIORNAMENTO

Alle 15.30 la quantità di schiuma, in corrispondenza dei 'salti' dell'acqua in alcuni punti del fiume Calore che attraversa Benevento, è aumentata. Dopo le segnalazioni dei cittadini, i carabinieri forestalli hanno avviato le procedure previste in questi casi. Resta un mistero sul tipo di sostanza fisita nel fiume che sta generando la schiuma.