Floro Flores: Bene l’atteggiamento. Mi aspetto qualità dal mercato Parla l’allenatore giallorosso a fine amichevole con la Roma Primavera

Soddisfatto Antonio Floro Flores a fine amichevole con la Roma Primavera, vittoria dei giallorossi per 2 a 0 con Mignani e Talia. “Tante cose mi sono piaciute soprattutto l’atteggiamento, è chiaro che bisogna crescere, questa è la prima vera amichevole per tasso tecnico. I nuovi devono ancora entrare nei meccanismi, ma c’è tempo”. È arrivato Dalle Mura. Il mercato si muove. “Abbiamo le idee chiare sia per le entrate che per le uscite. Ho chiesto alla società la qualità perché mi piace giocare in modo propositivo. Sono soddisfatto di Siatounis in mezzo al campo, è un giocatore completo”. E su Mehic provato sulla trequarti… “Lo vedo meglio in quel ruolo, per me fa fatica a giocare a due sulla mediana. È stato assente per tanto tempo. Deve lavorare”. Serviranno rinforzi proprio sulla trequarti e nel ruolo di esterno offensivo a sinistra. “E’ evidente. Mi sta sorprendendo Logan ma servirà qualcosa in quella parte del campo. Bene anche Manconi, che non ha preso parte a questa amichevole. È stato messo sul mercato eppure si sta impegnando molto. Mi sta mettendo in difficoltà” E sul calendario… “Affronteremo squadre importanti sin da subito. Per noi saranno tutte finali. Ma vogliamo partire bene sulla scia di quello che è stato il campionato precedente”.