Benevento: squadra sperimentale, ma la vittoria arriva lo stesso. LE FOTO Floro fa le prove e tiene a riposo parecchi elementi per la sfida di domani

Due squadre sperimentali, con qualche assenza per i consueti malanni estivi (Schimmenti, Saio, Tumminello, oltrea Dalle Mura appena arrivato in ritiro). Floro si concede qualche esperimento, mandando in campo una formazione iniziale “improbabile”, anche in prospettiva della paretita di domani pomeriggio contro l'Ostiamare. In porta c'è Esposito, line a quattro difensiva con Sernicola, Scognamillo, Viscardi e Romano; centrocampo a due con Maita e Siatounis; tre quartisti da destra Logan, Talia e Giugliano; punta Mignani. Interessante la collocazione centrale di Angelo Talia, al posto di Tumminello: una sorta di sottopunta, un trequartista che deve fare da raccordo con i centrocampisti. Il ragazzo della “cantera” se la cava bene, segnando anche un bel gol in avvio di ripresa. Bene anche la catena di destra Sernicola-Logan, che anche se a sprazzi confeziona più di un'occasione offensiva. Bravo il giovane Giugloiano, un ragazzo da tenere d'occhio. Un falco, come sempre, Mignani, che regala il primo gol di questa tournèe in Valnerina.

I cambia Floro li fa solo al 25', concendendo dunque non più di venti minuti agli elementi che sono stati in panchina inizialmente. Entrano tutti insieme Sylla, Pierozzi, Caldirola, Beruatto, Prisco, Kouan, Lamesta, Mehic, Battista e Salvemini. Resta in campo solo Sognamillo. Qualche sprazzo si vede ancora, ma il tempo è troppo ridotto per capire se l'amalgama è quello giusto. Vanno vicini al gol il giovane Battista e Kouan nel finale. Caldirola salva sulla linea na battuta del temuto Camara, guineano del 2009 che la Roma vorrebbe addirittura portare in prima squadra.

Il risultato come sempre non conta niente, ma vincere, come si dice, aiuta a vincere. E quindi anche bissare la vittoria dell'anno scorso può solo essere beneaugurante.

Nella fotogallery di Mario Taddeo la sfida tra Benevento e Roma Primavera