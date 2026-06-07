L'Ascoli vince la finale col Brescia ed è la ventesima squadra della prossima B Netto 3 a 0 della squadra di Tomei che va in rete con Rizzo Pinna, Silipo e Milanese

L'Ascoli vince la finale play off contro il Brescia ed è la ventesima squadra del roster cadetto della prossima stagione. La squadra marchigiana sarà l'unica rappresentante della sua regione, lì dove la parte del leone la farà la Toscana con 4 rappresentanti. Tre ne avrà la Campania con Benevento, Avellino e Juve Stabia, con le vespe ancora “sub judice” per via dei vari deferimenti e della situazione tutt'altro che felice della società. A sperare che non riesca ad iscriversi è soprattutto il Bari, che ne prenderebbe il posto.

La finale play off, andata in scena davanti a undicimila spettatori entusiasti, ha visto la vittoria abbastanza netta dell'Ascoli, che è andata subito in vantaggio all'11' con Rizzo Pinna, ma in avvio di ripresa ha raddoppiato con una autentica prodezza di Silipo, che ha fatto tutto da solo sull'oiut di destra prima di infilare la porta di Gori sotto la traversa.Il terzo gol a 5' dalla fine ad opera di Milanese, neo entrato, dopo un palo clamoroso del solito Silipo, decisamente un giocatore imprendibile nella finale contro i lombardi. Il 3 a 0 premia la squadra più brava dal punto di vista tecnico, contro una formazione decisamente forte sul piano fisico come lo è quella di Corino. Tomei ha costruito una squadra che come il Benevento cerca sempre di fare gioco, anche rischiando qualcosa con la costruzione dal basso. Non butta via un pallone e si esalta con i suoi “piccoli terribili” Rizzo Pinna e Silipo.

Il risultato finale non lascia adito a dubbi sula legittimità della vittoria ascolana che disputerà il prossimo anno in serie B.



Ecco le 20 protagoniste della prossima serie B

Quattro toscane: Carrarese, Arezzo, Empoli e Pisa

Tre venete: Padova, Vicenza e Verona

Tre campane: Benevento, Juve Stabia e Avellino

Due liguri: Virtus Entella e Sampdoria

Due emiliane/romagnole: Modena e Cesena

Due lombarde: Cremonese e Mantova

Una siciliana: Palermo

Una trentina/altoatesina: SudTirol

Una calabrese:Catanzaro

Una marchigiana: Ascoli