Il Benevento concede il bis con l'Ostiamare. Domani riposo. TUTTE LE FOTO Bella doppietta di Salvemini, Siatounis e Mancini mancano il gol di un soffio

Due partite in fotocopia, non solo nel risultato finale di 2 a 0, ma anche nella scelta delle due formazioni base. Contro l'Ostiamare Foro Flores manda in campo tutti quelli che avevano giocato gli ultimi 20 minuti del test con la Primavera Roma. Le novità sono Manconi e Saio. Rimangono fuori ancora Tumminello per via della squalifica, Schimmenti per un problema muscolare e Mignani a scopo precauzionale. Giornata di riposto anche per Scignamillo. Nella ripresa esordisce anche Dalle Mura, appena arrivato nel ritiro di Cascia.

Altre buoni indicazioni per Floro Flores, anche se il lavoro di sintesi è ancora lontano. Si va avanti con due formazioni sperimentali, che avranno bisogno di grandi rifiniture per essere prese realmente in considerazione.

Però i giallorossi mostrano una buona tenuta e anche se con qualche inevitabile errore (di questi tempi) riescono già ad essere efficaci sia nel gioco che nel risultato.

La difesa rischia qualcosa: Un palo di Brosco nel primo tempo, mezzo pasticcio di Sylla nella ripresa. Ma la porta rimane immacolata. E sono quattro “clean sheet” nelle quattro amichevoli disputate (conterà poco, ma c'è comunque da sottolinearlo).

Si esalta subito “Ciccio gol” Salvemini che trova una doppietta gustosa per lui che aspetta con ansia l'approccio alla serie B. Gioca tutta la partita Manconi e si muove bene (ma non c'erano dubbi) nel ruolo che ricopre Tumminello. Siatounis e Manconi mancano nella ripresa il terzo gol di un soffio.

Dal mercato si attende ancora qualcosa, soprattutto sul versante sinistro. Carli e Padella ci saranno lavorando sodo, presto potrebbero esserci delle risposte.

Domani mattina seduta di scarico e di recupero, nel pomeriggio riposo per tutti.