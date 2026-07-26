Caldirola: Sono qui per giocarmi un posto da titolare Luca Caldirola promette: darò il mio contributo anche in serie B

A fine amichevole con l’Ostiamare terminata con la vittoria giallorossa per 2 a 0 (doppietta di Salvemini) ha parlato Luca Caldirola, soddisfatto finora del ritiro. “Stiamo insieme dal 6 luglio, stiamo lavorando intensamente, anche questi test sono importanti per mettere benzina nelle gambe e poi possiamo dirlo: vincere aiuta soprattutto per il morale indipendentemente dalla posta in palio”.

Bene anche l’inserimento dei nuovi innesti. “Si sono integrati alla grande, sembra che stiano qui da una vita, è la dimostrazione che il gruppo è sano”.

"Mai avuto problemi col Benevento"

Per la firma del contratto chiarisce: “C’è stata una informazione sbagliata. Non ci sono stati mai problemi. Ho un ottimo rapporto con il presidente e con la piazza. Quando sono venuto a gennaio ho firmato in bianco proprio perché la voglia di tornare nel Sannio era tanta”. Sì è chiuso il pacchetto arretrato con l’arrivo di Dalle Mura. “È un giocatore che conosce bene la categoria. Anche Saio ha dimostrato di avere i mezzi giusti ma io sono qui per mettere in difficoltà il mister. Voglio dare il mio contributo sia aiutando i più giovani che in campo con le mie prestazioni”.

"Il Calendario? Per le prime gare in casa ci aspettiamo il supporto dei nostri tifosi"

E sul calendario: “Inutile fare calcoli, la B è un campionato difficile. Sicuramente giocando in casa le prime partite dovremo nutrirci del supporto del pubblico”. Ottimo anche il rapporto con Floro Flores. “C’è intesa. Tra l’altro é importante per lui partire dall’inizio, in ritiro si gettano basi importanti”.