Abbonamenti: il dato ufficiale (quasi) definitivo della fase di prelazione Domani inizia la vendita libera per cercare di rendere meno deludente la campagna abbonamenti

83 gli abbonamenti sottoscritti fino alle 18,05 di questa domenica, ultima della fase di prelazione. Il totale delle tessere sottoscritte è giunto così a quota 2.706. Ricordiamo che oggi i botteghini dello stadio erano chiusi, ma nelle rivendite e online è possibile acquistare l'abbonamento in prelazione fino alle 23,59 di oggi. Domani sarà vendita libera.

Questo il comunicato della società giallorossa.

Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alle sottoscrizioni della Campagna Abbonamenti "TU" per la stagione sportiva 2026-2027.

Alle ore 18:05 di oggi, 26 luglio 2026, gli abbonamenti sottoscritti in prelazione sono 2706.

Si ricorda che la fase di prelazione resterà attiva fino alle ore 23:59 di oggi, 26 luglio.

A partire dalle ore 9.00 di domani, 27 luglio, prenderà il via la vendita libera degli abbonamenti.

I botteghini dello stadio “Ciro Vigorito”, saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.