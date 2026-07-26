Amichevole / Diretta Benevento-Ostiamare, LIVE Segui la testuale del test tra giallorossi e la squadra di D'Antoni

Dopo l'amichevole giocata ieri contro la Roma Primavera, terminata col punteggio di 2-0, il Benevento quest'oggi scende in campo a Cascia per affrontare l'Ostiamare. Si tratta del primo confronto con una squadra professionistica, dopo i test andati in archivio con l'Equipe Campania, Calvi e, per l'appunto, i giovani capitolini. L'Ostiamare è una neopromossa in Serie C, con la società che è gestita da Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa. L'amichevole sarà visibile anche in diretta su Ottochannel canale 16.

Benevento-Ostiamare, le formazioni ufficiali

Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Saio, Caldirola, Beruatto; Prisco, Kouan; Lamesta, Manconi, Battista; Salvemini. A disp.: Sylla, Esposito, Sernicola, Romano, Siatounis, Scognamillo, Viscardi, Logan, Maita, Mignani, Talia, Dalle Mura, Mehic, Giugliano. All.: Floro Flores

Ostiamare: Vertua, Castaldo, Vianni, Spinosa, Brosco, Badje, Buono, Donsah, Greco, Carbone, Tesauro. A disp.: Morlupo, Fabiano, Mohamed, Korosa, Piroli, Giordani, Menichelli, Vagnoni, Gerbaudo, Taglieri, Marrali, Galastri, Ferrari, Nappa, Prette. All.: D'Antoni