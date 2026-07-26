L'invito ad abbonarsi: il claim del "dodicesimo uomo" con la maglia giallorossa Grande suggestione per questa seconda fase pubblicitaria

Il filo conduttore è lo stesso della volta precedente: vestire con la maglietta del Benevento la gente comune. Questa volta c'è una suggestione in più, la casacca giallorossa a strisce verticali. Vale a dire la prima maglia, o come si dice oggi quella “home”. La maglietta più utilizzata, quella che dovrebbe essere (lo sarà certamente quasi sempre) la casacca indossata al Vigorito, la più tradizionale, per tanti la più bella, quella che lega la squadra giallorossa alla sua tradizione quasi centenaria.

Quella storia frastagliata della prima maglia della strega

L'ha cambiata tre volte quella maglia il Benevento, ma poi la tradizione ha sempre vinto. La strega è nata con una maglietta azzurra addosso, storia del 1929. Si faceva così in quei tempi: si prendeva la “camicia” più semplice e si provava a scendere in campo con un unico colore. Inziarono così i pionieri del Benevento. E la maglia vcelebrativa di quest'anno la riproduce magnificamente. Ma nel '34 cominciano a comparire già le prime maglie connotate dal giallorosso: un bianco sporco di sfondo, due fasce orizzontali in petto, una gialla e una rossa. Nel 1953 l'avvento della Sanvito (arrivata fino alla C) porta un cambio epocale: magliette rossonera a strisce, come quelle del Milan. Il giallorosso torna nei primi anni sessanta con la costituzione della Polisportiva Benevento (1966).

Nel 1990 un altro stravolgimento con l'arrivo alla presidenza dell'italo svizzero Mario Peca. Le maglie diventano rosso-argento in onore ai colori dello stendardo cittadino. Durano due stagioni e mezza, perchè con l'arrivo della famiglia Cotroneo (93) torna anche la tradizionale maglia giallorossa. E arriva fino si nostri giorni, amata e celebrata.

Lunedì presentazione della maglia "Away"

Quella di questa stagione è stata presentata nei giorni scorsi, in attesa che venga ufficializzata anche la “seconda” maglia, quella cosiddetta “Away” che sarà resa nota domani pomeriggio alle 17.30 allo store di via del Pomerio insieme alla prima maglia del portiere.

Il Claim non cambia: "I nostri dodicesimi scendono in campo, e tu, vuoi essere il nostro dodicesimo? Corri a sottoscrivere il tuo abbonamento". Un invito che non si può declinare.