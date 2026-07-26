L’oncologo Ascierto: fiducioso nella ricerca sui vaccini anti cancro Ieri a Benevento per il Premio Janara alla “Notte delle Streghe” che ha fatto registrare sold out

“In autunno sapremo i risultati della nostra ricerca sui vaccini anti-cancro a RNA messaggero (mRNA) per il melanoma, che sono terapie innovative progettate per istruire il sistema immunitario a riconoscere e distruggere selettivamente le cellule tumorali. Siamo fiduciosi”.

Lo ha detto l’oncologo di fama internazionale Paolo Ascierto a Benevento dove ha ricevuto per il suo lavoro nel campo della ricerca scientifica il “Premio Janara” 2026, organizzato nell’ambito della manifestazione “La Notte delle Streghe”. A premiare Ascierto è stato il sindaco di Benevento Clemente Mastella che proprio qualche mese addietro gli ha conferito la cittadinanza onoraria della città. “Grati ad Ascierto – ha detto Mastella - per quello che ha fatto e che continua a fare nel suo mondo. Entro l’anno c’è l’intenzione di conferire qualche altro riconoscimento a personaggi, originari del nostro territorio, che si siano distinti proprio nel campo della ricerca”.

Oltre ad Ascierto, i vincitori del Premio Janara 2026 sono stati il duo sannita Jessica Cice e Gilda Di Brino (vincitore di “The Voice Generations” 2026, celebre talent show musicale di Antonella Clerici su Rai 1, con il team di Loredana Bertè) e la giovanissima cantante di Benevento Maria Rosaria Rondina (finalista a “The Voice Kids” 2026 su Rai 1) che hanno incantato il pubblico con le loro voci; l’avv. Alessandro Verdicchio (alla memoria); Texi srl; Giovanni Forgione (alla memoria); Associazione “Io per Benevento”; Maria Scarinzi (Museo Janua); Nunzio Raffio (Trofeo Shalom, 41 anni) e l’imprenditore sannita Filippo Liverini, vice presidente di Confindustria Benevento, il quale, nel ricevere il premio, ha detto: “Per frenare la fuga dei cervelli e dei nostri giovani dal Sud e, in particolare, dalle aree interne, noi imprenditori dovremmo sforzarci di retribuirli in modo adeguato per invogliarli a restare. Non è giusto che prima li formiamo nelle nostre università e poi costringiamo i giovani ad emigrare al Nord o all’estero in cerca di lavoro”.

“Lo avevamo immaginato – commentano oggi Antonio De Cristofaro e Adriana Francesca dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice dell’evento – ma la risposta concreta alle nostre aspettative è venuta ieri sera con il sold out che ha fatto registrare ‘Janara Experience’ nella suggestiva location dell’Area Archeologica ‘Arco del Sacramento’ dove il pubblico ha mostrato interesse e gradimento per uno spettacolo che ha entusiasmato”.

L’evento “Notte delle Streghe” si concluderà questa sera, dopo un’altra giornata ricca di appuntamenti legati la fascino del mondo delle janare.