Scontri in Val di Susa, Mastella: "Violenza vergognosa" Il sindaco di Benevento ha sottolineato: "Esprimo solidarietà alle forze dell'ordine"

"La violenza che si è scatenata in Val di Susa contro le forze dell'ordine, a cui esprimo la mia totale solidarietà, è vergognosa. Si assiste ad una grave recrudescenza di episodi che vedono le forze dell'ordine come bersaglio di violenze e disordini: è assolutamente inaccettabile, perché è in gioco l'integrità dello Stato e la credibilità delle regole democratiche che le donne e gli uomini in divisa tutelano", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella. "Ogni atteggiamento di indulgenza compiacente verso violenti e incappucciati è inaccettabile, chi anche a sinistra cede a reticenze su questo tema, sceglie la strada più nociva e autodistruttiva", conclude Mastella sui recenti scontri avvenuti per l'assalto dei cantieri da parte dei No Tav.