Dalle Mura: In B dovremo partire subito forte Le prime parole del difensore arrivato dalla Juve Stabia

“Felice di essere qui. Spero si possa fare insieme un bel campionato”. Sorriso sul volto, determinazione negli occhi. Sono le prime parole in giallorosso di Christian Dalle Mura, appena giunto a Cascia. Dal ritiro delle vespe a quello della strega il passo è breve. Il difensore centrale conosce bene Mignani e Pierozzi. “Ho giocato con loro ai tempi delle giovanili nella Fiorentina ma ho anche seguito lo strepitoso campionato del Benevento, sono tutti calciatori a me noti”. I primi abbracci con i suoi nuovi compagni di squadra e la voglia di giocarci insieme quantoprima. “Fortunatamente sono arrivato all’inizio di questo ritiro a Cascia. Potrò subito mettermi a disposizione. Ho anche avuto modo di scambiare qualche parola col presidente Vigorito. Col tempo lo conoscerò meglio”. Tanta B per lui, la seconda parte del campionato con le Vespe, la sconfitta nei play off col Monza ma una consapevolezza: “Sarà bella la competizione con Saio, è molto forte. Dal canto mio, sono pronto a dare un grande contributo”. Titolare con le vespe ha fatto coppia con Bellich in un momento positivo. Difficile però dimenticare la retrocessione con il Cosenza. Ferite che devono trasformarsi in insegnamento. “In B è fondamentale partire subito bene, già dal ritiro e dalle prime di campionato per mettere dentro la forza giusta e affrontare così un cammino difficile dall’inizio alla fine”. E ai tifosi… “Spero che sarà un grande anno come quello della passata stagione. Daremo il massimo”.