La Serie B torna in campo: tante amichevoli e qualche flop. Euforia Modena Palermo compatto, Canarini cinquina e "terzo tempo" coi tifosi. Cade il Padova contro l'Ospitaletto.

“Calcio d'agosto, non ti conosco”. L'aforisma un po' abusato e in parte stravolto (la moglie sostituita dal calcio...) ha però un fondamento di verità. Tanto di quello che si vede in questi giorni viene sistematicamente smentito dal campionato. Ma le prime amichevoli estive (ad agosto ormai è già calcio che conta con la Coppa e l'avvio del campionato) sono un'attrazione irresistibile. E allora viene voglia di capire come si stanno muovendo le avversarie del Benevento nel prossimo torneo di B.

Pohjanpalo è sempre una sentenza

Pari per 2-2 tra Palermo e Nürnberg nell’amichevole disputata presso il Tennisverein Vahrn di Varna (BZ). A segno per i rosanero Pohjanpalo e Segre. Dopo l’amichevole contro il Nürnberg, la preparazione del Palermo riprenderà al Mulin da Coi di Santa Cristina in Val Gardena. Al termine dell’allenamento mattutino presentazione di Andrea Bozzolan.

Il Modena, primo avversario del Benevento in campionato, ha giocato un'amichevole a Mezzana-Marilleva in Trentino. I canarini di Daniele Galloppa hanno battuto per 5-0 la Virtus Bolzano, formazione militante in Serie D, davanti a circa 700 spettatori. A fine partita è stato anche organizzato il “terzo tempo” con i giocatori che hanno incontrato i tifosi in un’area dedicata adiacente al terreno di gioco. Al 21′ si sblocca il risultato: gran palla in verticale di Brugman in area per Pedro Mendes che in diagonale di destro non lascia scampo a Bresolin. Passa un solo minuto, Alessandro Bianco intercetta una palla in uscita dalla difesa della Virtus Bolzano e infila il 2-0. Al minuto 26 iniziativa personale di Tonoli che sfonda per vie centrali, entra in area e piazza il mancino che vale il 3-0. Secondo tempo. Al 17′ il Modena si porta sul 4-0: Caso lavora un buon pallone sulla sinistra, entra in area, rapido triangolo con Montevago e destro preciso all’angolino alla sinistra di Bresolin. Dopo un rigore fallito dal Bolzano con Timpone, Caso firma la doppietta personale al 41′, con una bella iniziativa personale conclusa con un tiro all’incrocio dei pali.

Scivolone del Padova contro l'Ospitaletto

Il Padova chiude il ritiro in Val di Pejo con una sconfitta nell’ultimo test amichevole del periodo trentino: l’Ospitaletto, formazione di Serie C, supera i biancoscudati di Antonio Calabro per 3-1. A colpire subito è l’Ospitaletto al 7’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Mondini anticipa tutti e con un preciso piattone destro firma l’1-0. Al 28’ arriva il raddoppio: Galuppini prende palla, si accentra dalla sinistra e lascia partire un destro preciso che sorprende Sorrentino sul primo palo. Nella ripresa Calabro cambia diversi interpreti inserendo, tra gli altri, Lasagna, Cocchi e Faedo, ma il copione non cambia. Anzi, l’Ospitaletto trova subito il tris: al 5’ della ripresa Stefanoni scatta in profondità e supera Sorrentino con un elegante pallonetto, firmando il 3-0. Il gol arriva però soltanto all’82’: Lasagna approfitta di un’occasione a tu per tu con il portiere e firma con il sinistro il diagonale dell’1-3.

Il Cesena non brilla e viene messo alle corde dal Carpi per un tempo. Poi ci pensa Druiventak: l’amichevole finisce 1-0. Il Cavalluccio soffre a lungo: per 45 minuti non riesce mai a entrare nell’area avversaria. Segnali migliori nella ripresa, soprattutto grazie all’ingresso di Schirone e Castorri.

Hellas Verona di “corto muso”

Il risultato premia l’Hellas Verona, ma gli applausi accompagnano anche la Dolomiti Bellunesi. Nel secondo test del ritiro estivo in Trentino. Il gol decisivo arriva proprio allo scadere del primo tempo, quando Sarr trova la rete di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, punendo una Dolomiti Bellunesi che fino a quel momento aveva creato diverse difficoltà agli avversari. Alla fine il Verona porta a casa il successo, ma la prestazione dei dolomitici lascia segnali incoraggianti.

Il Vicenza ferma il Genoa di De Rossi

A Moena il Vicenza gioca un’ottima partita e pareggia 2-2 con il Genoa. Al 41’ arriva un missile terra aria di Amorim che sblocca il risultato e le squadre vanno negli spogliatoi con il Genoa in vantaggio nonostante il Vicenza avesse meritato di più. La ripresa comincia con molti cambi e dopo poco il Lane va vicino al pareggio con Morra che per poco non mette in rete un assist di Caferri. Al 12’ Rada commette fallo su Colombo, l’arbitro concede il penalty e lo stesso attaccante rossoblu raddoppia. Dopo un minuto il Vicenza accorcia le distanze con Caferri che viene assistito da Broggian, nella ripresa i biancorossi continuano a destreggiarsi bene e al 44’ della ripresa Alessio segna il gol del pareggio. Gallo è soddisfatto: “Alleno i ragazzi da 15 giorni, Pietrelli lo conosciamo, mi è piaciuto molto Caferri nel ruolo di mezzala. La squadra sotto l’aspetto del gioco ha proseguito quel filo che era nella mia testa e in quella del direttore Zamuner. Spero che tutti si sentano dentro questo progetto che portiamo avanti da 13 mesi. A livello futuribile Alessio può fare qualcosa di veramente importante da mezzala, la punta l’ha fatto per necessità. Valoti ci aggiunge qualità, gol ed esperienza e l’ultima giocata importante”.

Sabato mattina il Südtirol ha affrontato nel secondo test match della preparazione estiva in Val Ridanna l’1. Fußball-Club Kaiserslautern. A seguito della prima amichevole e di una settimana di allenamenti nella zona sportiva di Stanghe di Racines, capitan Tait e compagni hanno sfidato a Vipiteno a formazione della Zweite Bundesliga, seconda massima serie tedesca. La partita è finita a reti bianche. Purtroppo Hamza El Kaouakibi ha riportato in allenamento una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento di ricostruzione, eseguito venerdì 24 luglio, è perfettamente riuscito.

Pisa, solo un pari con la Juventus Next Gen

Pari del Pisa (1-1) nell'amichevole contro la Juventus Next Gen. A Morgex la squadra nerazzurra, dopo la goleada della scorsa settimana contro il Pavia, è scesa in campo nella penultima amichevole del ritiro per mettere a frutto i dettami tecnico-tattici di mister Bianco. Il tecnico nerazzurro infatti ha deciso di schierare la difesa a quattro nel primo tempo contro i bianconeri. Mister Bianco deve rinunciare a Touré, ancora fermo per un risentimento negli ultimi giorni, quindi a Semper, fermo per affaticamento. Anche Buffon si è fermato nei giorni scorsi per un problema muscolare. Bianco prova subito il 4-3-3 con Meister unica punta e Tramoni e Marras a supporto. Centrocampo a tre con Vural, Piccinini e Leone a dirigere le operazioni, mentre dietro Canestrelli e Angori istruiscono i giovani Primasso e Conti. Al 11′ prima Angori batte a rete, ma trova la pronta respinta di Fuscaldo, poi sulla ribattuta Leone al volo dal limite brucia con un tiro velenoso e rasoterra l’estremo difensore bianconero. La Juve, che ha cambiato tutti gli effettivi, ha trovato la via del gol al 6′ con un tiro da fuori area di Keutgen, ma Loria non trattiene e arriva la rete dell’1-1.

La Cremonese va in quotaper rodare i motori in vista della nuova stagione. Con l’arrivo della squadra in Val di Non, in Trentino, prende il via il ritiro estivo di Ronzone, sede nei prossimi giorni della full immersion grigiorossa. Mercoledì i grigiorossi affronteranno il Cittadella, sabato il Lumezzane, il 5 agosto l'Obermais.