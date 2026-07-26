Il cardinale Battaglia a Pietrelcina, Mazzone: "Presenza significativa" Il sindaco del comune sannita: "Siamo sicuri che da questa visita nascerà un legame di amicizia"

“La presenza a Pietrelcina del Cardinale Battaglia, figura emblematica della Chiesa di Francesco e Leone, è particolarmente significativa. Il suo impegno pastorale ed umano per gli ultimi è in perfetta sintonia col messaggio di Padre Pio, un figlio di contadini che ha dedicato la vita all'ascolto e alla riconciliazione, nonché al sollievo delle sofferenze fisiche e morali di migliaia di persone. Siamo sicuri che da questa visita nascerà un forte legame di amicizia”. Lo ha detto il Sindaco Salvatore Mazzone accogliendo, insieme al parroco fra’ Daniele Moffa e al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, giunto a Pietrelcina per presenziare alla celebrazione eucaristica in onore di Sant’Anna.